ترامب: محادثات مرتقبة مع مودي رغم الرسوم الأمريكية وقلق من تقارب روسيا والهند والصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتزم إجراء محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بشأن العلاقات التجارية، رغم الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على السلع الهندية بسبب مشتريات نيودلهي من النفط الروسي.

وأضاف ترامب، الثلاثاء، عبر منصته تروث سوشيال، أن المفاوضات الرامية إلى إزالة الحواجز التجارية ستستمر، وأنه يتطلع للتحدث مع "الصديق المقرب جدا" مودي خلال الأسابيع المقبلة.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت مؤخرا رسوما إضافية بنسبة 25% على المنتجات الهندية في مسعى للضغط على موسكو بسبب حرب أوكرانيا. وتبقى الهند الشريك التجاري الوحيد لروسيا الذي استهدفته العقوبات الأمريكية المرتبطة بالصراع.

كما أعرب ترامب عن قلقه إزاء تنامي العلاقات بين روسيا والهند والصين، عقب اجتماع زعماء الدول الثلاث في قمة شنغهاي.





