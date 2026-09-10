وزير العمل يبحث مع محافظ بورسعيد تعزيز التعاون المشترك وتوفير فرص العمل

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، حسن رداد، وزير العمل، بديوان عام المحافظة، وذلك في مستهل جولة ميدانية للوزير بالمحافظة، تتضمن زيارة عدد من مواقع العمل والإنتاج، بجانب المشاركة في عدد من الفعاليات والأنشطة المرتبطة بملفات العمل والتشغيل والتدريب والسلامة والصحة المهنية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، والدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، وأعضاء مجلس النواب عادل اللمعي وحسن عمار، والدكتورة مروة حلاوة، وأحمد جوهر، عضو مجلس الشيوخ.

وتناول اللقاء بحث عدد من ملفات العمل المشتركة، وسبل تعزيز التعاون بين وزارة العمل ومحافظة بورسعيد، خاصة في مجالات توفير فرص العمل للشباب، والتدريب من أجل التشغيل، ودعم العمالة وذوي الهمم، وتعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل؛ بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة ولائقة، ويدعم خطط التنمية والاستثمار بالمحافظة.

وأكد وزير العمل، حرص الوزارة على مواصلة التعاون مع محافظة بورسعيد، ومختلف شركاء العمل والإنتاج، لتنفيذ توجهات الدولة نحو تطوير سوق العمل، ورفع مهارات الشباب وتأهيلهم للوظائف التي يحتاجها القطاع الخاص، مع تعزيز الحماية والرعاية للعمال.

من جانبه، رحب محافظ بورسعيد، بوزير العمل، مؤكدًا أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين المحافظة والوزارة في ملفات العمل والتشغيل والتدريب، ودعم الاستثمار وتوفير فرص عمل حقيقية أمام أبناء المحافظة.

وتتضمن جولة وزير العمل، اليوم الخميس، عددًا من الزيارات والفعاليات التي تستهدف متابعة ملفات العمل والإنتاج على أرض الواقع، وتعزيز جهود توفير فرص العمل والتدريب، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، بما يدعم العمال والمنشآت ويعزز مسيرة التنمية بالمحافظة.