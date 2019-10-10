أسعار الدواجن تواصل انخفاضها بالأسواق

«الغرف التجارية»: السعر بالمزارع بين 18 و19 جنيها للكيلو جرام

واصلت أسعار الدواجن انخفاضها بالأسواق خلال الفترة الحالية، ليتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 23 و25 جنيها، والبلدى ما بين 30 و35 جنيها، وكيلو البانيه ما بين 55 و60 جنيها، و«الكبد والقوانص» ما بين 28 و30 جنيها، والأجنحة ما بين 17 و20 جنيها، وذلك حسب المناطق.

وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، عبدالعزيز السيد: إن أسعار الدواجن والبيض منخفضة للغاية خلال الفترة الحالية، مرجعا انخفاض الأسعار بشكل كبير خلال الأيام الماضية، لانخفاض معدلات الإقبال على الشراء من المواطنين.

وأضاف السيد فى تصريحات لـ«الشروق»، أن سعر الدواجن فى المزارع وصل ما بين 18 إلى 19 جنيها، بينما وصل سعر البلدى فى المزارع إلى ما بين 25 إلى 26 جنيها.

ورصدت «الشروق» خلال جولة ميدانية بمحافظتى القاهرة والجيزة، اليوم انخفاض عمليات البيع والشراء رغم تراجع أسعار الطيور، وقال بدران حمادة، تاجر دواجن بمنطقة فيصل: إن الأسواق تشهد حالة من الركود الشديد رغم انخفاض الأسعار خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أن تزامن الانخفاض مع بدء العام الدراسى الجديد جاء بنتائج سلبية على التجار.

ومن جانبه، أوضح سعيد طارق، صاحب محل دواجن بمنطقة الدقى، أن المواطنين يعانون من ضعف القوة الشرائية، قائلا: «إن المستهلكين لا يهتمون فى الوقت الحالى بانخفاض الدواجن وهو ما ظهر على انخفاض معدلات الإقبال والتى سجلت تراجعا بنسبة تصل إلى ما بين 15 و20%، مقارنة بالأشهر الماضية».

ومن ناحيته، أكد كرم سيد، تاجر بمنطقة حلوان، أن هناك وفرة كبيرة فى الطيور بأسواق الدواجن خلال الفترة الحالية، إلا أن حالة الركود وضعف حركة الشراء تسيطر على السوق، مؤكدا أن ركود الطيور داخل المحال يكلف البائعين أموالا كبيرة لشراء الأعلاف.

ومن جهته، أشار محمود عبدالله، صاحب محل دواجن بمنطقة حدائق المعادى، إلى أن تجار التجزئة لا يتدخلون مطلقا فى تحديد سعر البيع، وبخاصة وأن الحلقات الوسيطة تعد المحدد الرئيسى للأسعار بجانب كبار التجار والمزارع، وما على تاجر التجزئة سوى إضافة جنيهين على سعر الكيلو ليسد به مصروفاته والحصول على هامش ربح طفيف.