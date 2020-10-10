الوزارة: زيادة الرقعة الزراعية للقمح لـ3.5 مليون فدان للموسم الشتوى المقبل.. واستنباط 3 أصناف جديدة لمحصول القمح

قال رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إنه تم بدء صرف الأسمدة الشتوية للمزارعين بداية من شهر أكتوبر الجارى، حيث إنه تم تسليم 2 شيكارة لـ4 محاصيل شتوية منها: «الخضر، والفاكهة، وبنجر السكر، وقصب السكر»، بمحافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنه لن يتم صرف الأسمدة للمزارعين إلا بعد القيام بالمعاينة على الطبيعة من قبل اللجان المشكلة على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا.

وأضاف «الشناوى» لـ«الشروق، أن الأسمدة الصيفية تم الانتهاء من صرفها بشهر سبتمبر الماضى من العام الجارى، كما أنه تم تحديد سعر الأسمدة الشتوية تجهيزا للموسم المقبل، حيث إن سعر شيكارة اليوريا وصل إلى 166 جنيها، وكذلك النترات تصل لسعر 160 جنيها، لافتا إلى أنها نفس أسعار العام الماضى ولا يوجد زيادة بها، لافتا أن جميع شركات الأسمدة ملزمة بتوريد حصتها المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة لتغطية احتياجات السوق من الأسمدة للزراعات الشتوية.

وأوضح أن الوزارة تستهدف زيادة المساحة الزراعية لمحصول القمح إلى 3.5 مليون فدان خلال الموسم الشتوى الجديد، ليزيد عن العام الماضى بـ100 فدان بعد أن كانت المساحة 3.4 مليون فدان، لافتا إلى أنه تم توفير جميع مستلزمات الإنتاج لزراعة محصول القمح.

وفى السياق ذاته، قال مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، علاء خليل، إنه تم استنباط أصناف جديدة من محصول القمح، تتضمن: «سخا 95 ومصر 3 وبنى سويف 7»، موضحا أنه تم توزيع تقاوى الأصناف الجديدة لزراعتها الموسم الجديد بمنافذ الجمعيات لزيادة الإنتاج بمختلف المحافظات.

وأضاف عزوز، لـ«الشروق»، أن المعهد نجح أيضا فى استنباط صنف جديد من الأرز «سخا سوبر 301» وهو تحت التسجيل، مشيرا إلى أن هذا الصنف يعد ثانى أصناف الأرز السوبر بعد الصنف الأول وهو صنف «سخا سوبر 300»، ويتميز الصنف الجديد بالتفوق المحصولى من ناحية الإنتاجية وتحمله الظروف المناخية الصعبة، فضلا عن تحمله الجفاف وتحمله طول فترات الرى التى تصل إلى الرى مرة كل 10 أيام، وتحمله وملوحة التربة.