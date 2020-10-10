ملك النرويج بحالة جيدة بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة في القلب

أعلن البلاط الملكي في النرويج، اليوم السبت، أن حالة ملك البلاد هارالد الخامس جيدة بعد يوم من خضوعه لعملية جراحية "ناجحة" لاستبدال صمام في القلب.

وقال بيورن بيندز، الطبيب الخاص للعاهل النرويجي، في بيان، إن الملك سار على قدميه لمسافة قصيرة.

وكان الملك - 83 عاما، مستيقظا أثناء العملية التي جرت أمس الجمعة، ولم يكن في حاجة لإجراء عملية قلب مفتوح.

وقال البلاط الملكي إنه تم إدخال منظار من الفخذ عبر الوريد للوصول إلى القلب، حيث كان الملك تحت تأثير التخدير الموضعي بمستشفى جامعة أوسلو.

وزارت الملكة سونيا وولي العهد الأمير هاكون الملك في المستشفى أمس الجمعة.

ووفقًا للبلاط الملكي، سيقضي الملك إجازة مرضية حتى نهاية الشهر الجاري، وسيتولى ولي العهد الوصاية على العرش خلال هذه الفترة.

وتم تركيب صمام قلب اصطناعي للملك في عام 2005، وعمره الافتراضي يتراوح بين 10 و15 عاما. وكان استبدال الصمام ضروريًا لتحسين عملية التنفس.

وأمضى هارالد، الذي اعتلى العرش في عام 1991، بضعة أيام بالمستشفى الشهر الماضي حيث كان يعاني من صعوبة في التنفس، لكن الفحوصات أظهرت أنه ليس مصابا بفيروس كورونا.