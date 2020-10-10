 ناشطة المناخ جريتا تونبرج تعلن دعمها للمرشح الرئاسى الأمريكى جو بايدن - بوابة الشروق
السبت 10 أكتوبر 2020 11:34 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

ناشطة المناخ جريتا تونبرج تعلن دعمها للمرشح الرئاسى الأمريكى جو بايدن

د ب أ
نشر في: السبت 10 أكتوبر 2020 - 11:31 م | آخر تحديث: السبت 10 أكتوبر 2020 - 11:31 م

أعلنت ناشطة المناخ السويدية جريتا تونبرج، التى كانت قد تعرضت فى الماضى للسخرية من جانب الرئيس دونالد ترامب، دعمها للمرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقالت تونبرج، في تغريدة عبر حسابها على تويتر: "من منظور مناخى، هذا بعيد كل البعد عن أن يكون كافيا وأن كثيرين من بينكم بالطبع يدعمون مرشحين آخرين... نظموا أنفسكم وادفعوا الجميع إلى التصويت لبايدن".

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سخر من تونبرج في السابق عندما اختارتها مجلة تايم الأمريكية لتكون شخصية العام لغلافها العام الماضي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك