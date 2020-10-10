ناشطة المناخ جريتا تونبرج تعلن دعمها للمرشح الرئاسى الأمريكى جو بايدن

أعلنت ناشطة المناخ السويدية جريتا تونبرج، التى كانت قد تعرضت فى الماضى للسخرية من جانب الرئيس دونالد ترامب، دعمها للمرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقالت تونبرج، في تغريدة عبر حسابها على تويتر: "من منظور مناخى، هذا بعيد كل البعد عن أن يكون كافيا وأن كثيرين من بينكم بالطبع يدعمون مرشحين آخرين... نظموا أنفسكم وادفعوا الجميع إلى التصويت لبايدن".

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سخر من تونبرج في السابق عندما اختارتها مجلة تايم الأمريكية لتكون شخصية العام لغلافها العام الماضي.