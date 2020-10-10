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البرلمان العراقي يعقد جلسة لحسم قانون الانتخابات المبكرة في البلاد

بغداد - د ب أ:
نشر في: السبت 10 أكتوبر 2020 - 9:26 ص | آخر تحديث: السبت 10 أكتوبر 2020 - 9:26 ص

يعقد البرلمان العراقي، اليوم السبت، جلسة اعتيادية لحسم التصويت على قانون الانتخابات المبكرة التي من المقرر أن تجرى في البلاد منتصف العام المقبل.

وبحسب مصادر في البرلمان العراقي، فإن جلسة اليوم ستخصص لحسم الجدل حول المادة 15 من قانون الانتخابات الجديد المتعلقة بالدوائر الانتخابية التي هي موضع خلاف شديد بين الكتل النيابية في البرلمان العراقي لإتمام التصويت على القانون الجديد.

وسيدخل نواب البرلمان إلى جلسة اليوم في ظل عدم اتفاق بين جميع الكتل النيابية حول مواضيع توزيع المقاعد في المحافظات وكوتا النساء وتمثيل الأقليات في الدورة البرلمانية المقبلة، وخاصة في المحافظات التي فيها أكثر من مكون اجتماعي؛ لضمان تمثيل جميع الأقليات في المحافظات المختلطة.

وكانت الحكومة العراقية الحالية قد حددت منتصف العام المقبل موعدا لأجراء الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة في البلاد.

وأفادت مصادر عراقية بأن نحو 26 مليون عراقي يحق لهم المشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق.

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