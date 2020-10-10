بالتزامن مع بدء سريان وقف إطلاق النار في منطقة قره باغ المتنازع عليها، أعلنت أرمينيا عن تعرض ضواحي مدينة كابان في جنوبها لهجوم صاروخي، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، صباح السبت.

وأعلنت وزارة دفاع جمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا والمدعومة من أرمينيا، اليوم السبت، أن قواتها تلقت الأوامر بوقف إطلاق النار، بناء على الاتفاق المبرم بين باكو ويريفان أمس في المشاورات التي استضافتها موسكو.

في غضون ذلك، صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمنية، أرتسرون أوفانيسيان، على حسابه في «فيسبوك»، أن ضواحي مدينة كابان في جنوب البلاد تعرضت لهجوم صاروخي خلف قتيلا على الأقل وعددا من الجرحى، بعد نحو خمس دقائق من بدء سريان الهدنة.

من جانبها، نفت وزارة الدفاع الأذربيجانية شنها أي غارات على كابان، واصفة البيان الأرمني بأنه «كذب واستفزاز جديد».

وبعد أكثر من 10 ساعات من محادثات السلام في موسكو أجراها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مع نظيريه الأذربيجاني والأرميني، أعلن لافروف صباح اليوم السبت أن أذربيجان وأرمينيا اتفقتا على وقف إطلاق النار في نزاعهما حول منطقة ناجورنو كاراباخ.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن الدولتين ستستغلان وقف إطلاق النار لتبادل الأسرى واستعادة القتلى، وأن محادثات السلام سوف تستمر تحت رعاية ما يسمى بمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.