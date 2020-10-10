اختبارات كورونا مجانية بولاية ألمانية لسكان البؤر الخطيرة الراغبين في السياحة الداخلية

تعتزم ولاية شمال الراين ويستفاليا الألمانية، إتاحة إجراء اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا مجانا لسكان البؤر الخطيرة في الولاية الراغبين في السياحة داخل ألمانيا خلال عطلة الخريف.

وذكر متحدث باسم وزارة الصحة، في أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان اليوم السبت، أن الوزارة أرسلت مرسوما بهذا الشأن إلى البلديات الألمانية.

وأضاف المتحدث، أن الأشخاص المنحدرين من المناطق التي تصل فيها معدلات الإصابة الجديدة إلى حد 50 حالة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام، أو تتجاوزها، ويحتاجون إلى الحصول على نتيجة اختبار سلبية من أجل السفر داخل ألمانيا، ستتاح لهم إمكانية إجراء الاختبار مجانا.

وسيتم دفع تكاليف الاختبارات من قبل صندوق الصحة التابع للحكومة الاتحادية، فيما ستتحمل حكومة الولاية تكاليف أخذ العينات.

ويشار إلى أن العديد من الولايات الألمانية قررت فرض قيود على قدوم السائحين من البؤر الخطيرة، بحيث لا يتم السماح لهم بالإقامة في هذه الولايات إلا عند تقديم نتيجة اختبار سلبية لم يمر عليها أكثر من 48 ساعة.

وتبدأ ولاية شمال الراين ويستفاليا، أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان، اليوم عطلة الخريف التي تستغرق أسبوعين.

وهناك في الولاية سبع مدن ودائرة مصنفة على أنها ضمن البؤر الخطيرة لوباء كورونا.