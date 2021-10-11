الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية يقدم مرشحا للرئاسة

فاز حاكم مقاطعة في كوريا الجنوبية، لي جاي ميونج، بالانتخابات التمهيدية للحزب الحاكم من يسار الوسط لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في مارس المقبل.



وأعلن الحزب الديمقراطي (مينجو) اليوم الأحد أن لي فاز بنسبة 29ر50% من الأصوات، أي أقل قليلا من الأغلبية.



وتفوق لي، الملتزم بدخل أساسي غير مشروط، على أربعة مرشحين متبقين.



وجاء رئيس الوزراء السابق لي ناك يونج في المركز الثاني بنسبة أصوات بلغت 14ر39%. ووفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية الرسمية للأنباء، أعلن معسكره أنه ستتم مراجعة النتيجة.



ويريد لي جاي ميونج، حاكم مقاطعة جيونجي الواقعة بشمال غرب البلاد، أن يخلف زميله بالحزب، الرئيس مون جاي إن، الذي لن يستطيع خوض الانتخابات مرة أخرى بعد فترته ولايته البالغة خمس سنوات.



وهنأ مون لي على انتصاره. واعتاد الاثنان العمل كمحامين للدفاع عن حقوق الإنسان.



وفي النظام الرئاسي لكوريا الجنوبية، يتخذ رئيس الدولة كل القرارات المهمة تقريبا.



وقال لي فى خطاب قبول الترشيح إنه سيحارب الفساد ويجري إصلاحات للسوق العقاري حال انتخابه.



ومن بين أمور أخرى، ينظر إلى أسعار العقارات المتزايدة بشكل سريع بأنها أحد الأسباب وراء تحقيق المعارضة المحافظة مكاسب في انتخابات العمداء الجدد في سول وبوسان في نيسان/ أبريل الماضي.



كما يريد لي جاي ميونج مواصلة سياسة التقارب للجارة كوريا الشمالية المنعزلة وتعزيز التحالف مع الولايات المتحدة حال انتخابه.