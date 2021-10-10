بدء توزيع لقاح فايزر على جميع المراكز المعتمدة لتلقي اللقاح في الدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ،عن بدء توزيع لقاح فايزر على كل مراكز اللقاح المعتمدة بأنحاء محافظة الدقهلية، وكذا بدء تدريب الكوادر البشرية على كيفية إعطائه بالطريقة الصحيحة.

وأوضح مكي، أن لقاح فايزر سيكون متاحا لكل المواطنين خلال أيام وسيتم استخدامه، طبقا للإجراءات المعمول بها بجميع مراكز تلقي اللقاح، أما استخدامه في الفئة العمرية من 16-18عامًا فيقتصر استخدامه على من تلقى رسالة بموعد التطعيم فقط، وذلك بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقى اللقاح بغرض الدراسة أو العلاج أو الإقامة فقط.

وأشار إلى انتشار الفرق المتنقلة والتي تجوب مختلف الأماكن العامة والميادين، وأماكن التجمعات ومواقف المواصلات العامة للوصول إلى أكبر شريحة من مواطني الدقهلية.

كما حث وكيل وزارة الصحة، جميع المواطنين للتوجه لمراكز اللقاح لتلقي لقاح فيروس كورونا، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية ووزارة الصحة، على صحة وسلامة المواطنين بتوفير جميع أنواع اللقاحات، حيث تتوفر لقاحات سينوفارم، سينوفاك، استرازنيكا، سبوتنك، بجميع مراكز اللقاح على مستوى محافظة الدقهلية.