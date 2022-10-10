التنظيم والإدارة: بدء التقديم في المسابقة التكميلية لوظيفة معلم مساعد 12 أكتوبر الجاري

أعلن الدكتور صالح الشيخ، عن فتح باب التقديم في المسابقة التكميلية لمسابقة التعاقد على عدد 3197 وظيفة معلم مساعد (رياض أطفال) في 14 محافظة، بدء من يوم الأربعاء 12 أكتوبر الجاري وحتى يوم الخميس الموافق 10 نوفمبر، على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

وتشمل هذه المحافظات كل من "القاهرة، قنا، الشرقية، الأقصر، الجيزة، سوهاج، أسوان، القليوبية، مطروح، جنوب سيناء، أسيوط، السويس، البحر الأحمر، وبورسعيد".

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير التربية والتعليم، مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز بديوان عام الوزارة، لمناقشة الخطوات القادمة فيما يتعلق بمسابقة التعاقد على وظيفة معلم مساعد (رياض أطفال).

وأكد كل من حجازي والشيخ، ضرورة الاهتمام بعملية التقديم وعدم الاعتماد على الغير في هذا الأمر، والتأكد من رفع المستندات المطلوبة وفقا للاعلان وشروطه، على أن يتم متابعة صفحة التسجيل الخاصة بكل متقدم على بوابة الوظائف الحكومية فقط لمعرفة الخطوات التالية.

وقال الدكتور رضا حجازي، إن تنفيذ مسابقة تعيين 15187 معلما مساعدا (رياض أطفال)، إلى جانب مسابقة تعيين 14813 معلما مساعدا (معلم فصل)، تسير بشكل منضبط وتطبيق معايير الشفافية والنزاهة والعدالة وتحقيق تكافؤ الفرص بين المتقدمين، وهو ما يتيح الفرصة أمام المتميزين من المتقدمين في الحصول على الوظائف، وينعكس بدوره على جودة العملية التعليمية.

‎وأكد حجازي، اضطلاع الوزارة بدورها في إجراء التدريب المخصص للمتقدمين الذين اجتازوا الاختبار الإلكتروني، تنفيذا للائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، والمعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2297 لسنة 2022، والتي تنص على أنه :"لا يجوز التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات التي يحددها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني".

‎وشدد الوزير، على أن بوابة الوظائف الحكوميةhttps://jobs.caoa.gov.eg/، هي الآلية الرسمية الوحيدة لمتابعة المتقدم لمراحل المسابقة، ومنها إخطاره بموعد التدريب ومكانه.

‎يذكر أن شروط التقدم للمسابقة، تتضمن أن يكون المتقدم متمتعًا بالجنسية المصرية، ومحمود السيرة، وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

كما يشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا من تاريخ نشر الإعلان الأساسي في 27 يونيو 2022، وأن يكون المتقدم خريج كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، قسمي رياض الأطفال أو طفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية، أو حاصل على دبلوم مهني من إحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى، مع مراعاة ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن (جيد).

وشدد على اجتياز الامتحانات والتدريبات المقرر لشغل الوظيفة، والكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

كما يلزم التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي، ولن تقبل الطلبات في حالة التقديم في محافظة أخرى.