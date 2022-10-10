عودة قطاع التشييد في أيرلندا إلى النمو

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أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين عودة نشاط قطاع التشييد الأيرلندي إلى النمو لأول مرة منذ 4 شهور.

وارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التشييد الصادر عن مؤسسة إس أند بي جلوبال خلال الشهر الماضي إلى 2ر50 نقطة مقابل 9ر46 نقطة خلال أغسطس الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وسجل نشاط التشييد في قطاعي المباني التجارية والسكنية نموا خلال الشهر الماضي، في حين واصل قطاع الهندسة المدنية انكماشه.

وتراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة على قطاع التشييد في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، في حين تباطأت وتيرة التراجع، ليقترب من مستوى الاستقرار. في الوقت نفسه استمر نمو التوظيف في القطاع خلال الشهر الماضي.

في الوقت نفسه، ارتفع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوياته خلال ثلاثة أشهر، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، والمواد الخام وتكاليف النقل.