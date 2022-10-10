المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل تتسلم اليوم جائزة نانسن للاجئين

تتسلم المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل اليوم الاثنين في جنيف جائزة نانسن للاجئين التي تمنحها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.



وتهدف المفوضية بذلك إلى تكريم الدور الذي اضطلعت به ميركل خلال ذروة أزمة اللاجئين السوريين خلال عامي 2015 و2016



وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي في تبرير منح الجائزة: "أنجيلا ميركل أثبتت شجاعة أخلاقية وسياسية كبيرة بمساعدتها أكثر من مليون لاجئ على النجاة وإعادة النهوض".



وجاء في البيان: "د. ميركل أظهرت ما يمكن تحقيقه عندما يتصرف الساسة بشكل صحيح ويعملون على إيجاد حلول لتحديات العالم بدلا من نقل المسؤولية إلى آخرين".



وتبلغ قيمة الجائزة 150 ألف دولار (حوالي 152 ألف يورو)، وهي تعتبر أعلى جائزة تمنحها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تهتم بأزمات اللاجئين منذ أكثر من 70 عاما.



وسميت الجائزة على اسم الباحث والدبلوماسي النرويجي فريدجوف نانسن، والذي كان أول مفوض سام للاجئين لعصبة الأمم (الأمم المتحدة حاليا) خلال الفترة من عام 1920 حتى عام 1930.