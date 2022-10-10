ارتفعت البورصة المصرية، اليوم الإثنين، بنسبة محدودة، لم تعوض معظم خسائر أمس، إذ صعد المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.1%، ووصل إلى مستوى 9949 نقطة.

وهبطت البورصة يوم الأحد -أول تعاملات الأسبوع- مجددا أسفل 10 آلاف نقطة، وانخفض المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 0.7%، ووصل إلى مستوى 9941 نقطة.

وفي الأسبوع الماضي، تمكن المؤشر الرئيسي من الارتداد من مستوى دعمه 9,600 نقطة وأغلق عند 10,010 نقطة وهو أعلى مستوياته خلال الأسبوع. وكسبت نحو 2% في الأسبوع الماضي، رغم إن عدد الجلسات كان 4 فقط.

وقال أحد بنوك الاستثمار، يعد هذا الإغلاق الأعلى في أسبوعين، إلا أن أحجام التداول ما تزال منخفضة.

وأضاف: "نحتاج إلى أن نرى زيادة مستمرة في أحجام التداول وتحسن مؤشرات صحة السوق وجودته، من أجل استمرار الصعود، ويقف مستوى المقاومة القادمة عند 10,050، ويليه مستوى 10,150 نقطة".

وتابع أن مستوى الدعم الأول يقف عند 9,800 نقطة، "وما تزال احتمالية تسجيل محاولات صعود قائمة في ظل استمرار التداول أعلى 9,600 نقطة".