زيلينسكي: العالم يرى مجددا الوجه الإهابي الحقيقي لروسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إنه بات مقتنعا أنه بعد الهجوم الصاروخي الهائل لروسيا على مدن أوكرانية، أن العالم بأسره يرى مجددا الوجه الحقيقي لدولة إرهابية تغطي جوهرها الإجرامي بالحديث عن السلام.

ووفقا لوكالة أوكرينفورم الأوكرانية للأنباء، قال زيلينسكي في بيان على قناته على تليجرام: "اليوم، يرى العالم بأسره مرة أخرى الوجه الحقيقي لدولة أرهابية تقوم بقتل شعبنا، ليس فقط في ساحة القتال، بل في مدن سلمية أيضا. إنها دولة تغطي فقط جوهرها وهدفها الحقيقي الدموي والإجرامي بالحديث عن السلام. وترد على كل عروض السلام الحقيقي بضربات صاروخية".

وأضاف أن كل ذلك لا يثبت سوى أن تحرير كل الأراضي الأوكرانية هو الأساس الوحيد للسلام والأمن لكل الأوكرانيين.

كما نشر زيلينسكي صورا لآثار وتداعيات الضربات الصاروخية الروسية في كييف.

كانت القوات الروسية قد شنت ضربات صاروخية على مدن أوكرانية صباح اليوم، حيث أطلقت في المجمل 83 صاروخا على أنحاء أوكرانيا.