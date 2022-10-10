الرئيس السيسي يشهد العرض العسكري لخريجي أكاديمية الشرطة

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، العرض العسكري لخريجي أكاديمة الشرطة، خلال حفل تخريج الدفعات الجديدة اليوم.

وسار الخريجون الجدد في طابور العرض العسكري، وبدأت مراسم التخرج بتقدم قائد طابور العرض والاستئذان في بدء العرض، ثم جرت مراسم العرض العسكري يتقدمهم حملة الأعلام، على رأسها علم مصر والدول التي يتخرج طلابها، بجانب علم الشرطة.

وشهد الرئيس عدد من العروض القتالية والاستعراضات التي قدمها طلاب وطالبات أكاديمية الشرطة، وشاركت طالبات من الكلية في بيانات عملية لأول مرة.

وقدم الطلاب عرضا بالدراجات النارية وعرضا لكمال الأجسام واستعراض مهاراتهم القتالية وقدراتهم البدنية الكبيرة، بجانب بيانات عملية على التأمين والحراسة واقتحام المنشآت، كما استعرض رجال المهام الخاصة مهاراتهم أمام الرئيس.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، بحضور عدد من كبار المسؤولين في الدولة.