الرئيس الإندونيسي يدعو إلى إنهاء فورى للحرب بين إسرائيل وفلسطين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حث الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو (جوكوي) على وقف الحرب بين إسرائيل وفلسطين فورا تفاديا لزيادة الخسائر البشرية وتدمير الممتلكات.

وقال في بيان صحفي بشأن الوضع الحالي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني والذي تم بثه عبر قناة يوتيوب التابعة للأمانة العامة للرئاسية الإندونيسية اليوم الثلاثاء: "الصراع تصاعد وتسبب في عواقب إنسانية أكبر"، وفقا لوكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية.

وكان جوكوي قد دعا وزيرة الشؤون الخارجية الإندونيسية ريتنو مرصودى والوزارات والمؤسسات ذات الصلة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لحماية المواطنين الإندونيسيين في مناطق الصراع.

وشدد على أنه "يجب حل السبب الرئيسي لهذا الصراع، وهو احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، على الفور وفق المعايير التي اتفقت عليها الأمم المتحدة".

كما أعدت وزارة الخارجية خطة طوارئ لإجلاء المواطنين الإندونيسيين من مناطق الصراع بعدة سيناريوهات وفقا للوضع على الأرض.