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تأهل رباعي مصري إلى دور الثمانية ببطولة أمريكا للإسكواش

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 - 12:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 - 12:31 م

تأهل الرباعي علي فرج وطارق مؤمن وهانيا الحمامي وأمينة عرفي، إلى ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش.

وصعد علي فرج بعد تفوقه على مواطنه علي أبو العينين بنتيجة أشواط 3-1 في 50 دقيقة، بواقع 12-10، 5-11، 11-6، 11-3.

ويلاقي على فرج نظيره الكولومبي ميجائيل رودريجيز، الذي تغلب على يوسف سليمان بنتيجة أشواط 3-2.

بينما صعد طارق مؤمن للدور ذاته عقب فوزه على السويسري نيكولاس مولر بنتيجة أشواط 3-0، في مباراة استغرقت 28 دقيقة، وجاء نتيجة أشواطها على النحو التالي: 11-2، 11-7، 11-6، ليضرب موعدًا مع محمد الشوربجي، والذي صعد بعد فوزه على تيموثي براونيل.

ونجحت هانيا الحمامي في التأهل لربع نهائي أمريكا المفتوحة بعد تفوقها على البلجيكية تيني جيليس بنتيجة أشواط 3-1، وجاءت نتيجة أشواطها على النحو التالي: 9-11، 12-10، 11-9، 11-3.

وتلاقي هانيا الحمامي في ربع النهائي، البلجيكية نيلي جيليس، والتي فازت على الإنجليزية كاتي مالتيف بنتيجة 3-0.

وتأهلت أمينة عرفي إلى ربع نهائي أمريكا المفتوحة بعد أن فجرت مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على المصنفة الثالثة عالميا، النيوزيلندية جويل كينج بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: 11-13، 11-7، 11-5، 11-4، لتلاقي أمينة عرفي في ربع النهائي، أماندا صبحي، والتي فازت على زينة ميكاوي بثلاثية نظيفة.


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