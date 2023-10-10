تأهل رباعي مصري إلى دور الثمانية ببطولة أمريكا للإسكواش

تأهل الرباعي علي فرج وطارق مؤمن وهانيا الحمامي وأمينة عرفي، إلى ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش.

وصعد علي فرج بعد تفوقه على مواطنه علي أبو العينين بنتيجة أشواط 3-1 في 50 دقيقة، بواقع 12-10، 5-11، 11-6، 11-3.

ويلاقي على فرج نظيره الكولومبي ميجائيل رودريجيز، الذي تغلب على يوسف سليمان بنتيجة أشواط 3-2.

بينما صعد طارق مؤمن للدور ذاته عقب فوزه على السويسري نيكولاس مولر بنتيجة أشواط 3-0، في مباراة استغرقت 28 دقيقة، وجاء نتيجة أشواطها على النحو التالي: 11-2، 11-7، 11-6، ليضرب موعدًا مع محمد الشوربجي، والذي صعد بعد فوزه على تيموثي براونيل.

ونجحت هانيا الحمامي في التأهل لربع نهائي أمريكا المفتوحة بعد تفوقها على البلجيكية تيني جيليس بنتيجة أشواط 3-1، وجاءت نتيجة أشواطها على النحو التالي: 9-11، 12-10، 11-9، 11-3.

وتلاقي هانيا الحمامي في ربع النهائي، البلجيكية نيلي جيليس، والتي فازت على الإنجليزية كاتي مالتيف بنتيجة 3-0.

وتأهلت أمينة عرفي إلى ربع نهائي أمريكا المفتوحة بعد أن فجرت مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على المصنفة الثالثة عالميا، النيوزيلندية جويل كينج بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: 11-13، 11-7، 11-5، 11-4، لتلاقي أمينة عرفي في ربع النهائي، أماندا صبحي، والتي فازت على زينة ميكاوي بثلاثية نظيفة.