حصيلة الشهداء الفلسطينيين تتجاوز الـ700 في اليوم الرابع لجولة القتال مع إسرائيل

ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 700، اليوم الثلاثاء، في اليوم الرابع من أعنف جولة قتال بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 704 فلسطينيين استشهدوا في قطاع غزة بفعل الغارات الإسرائيلية والضفة الغربية برصاص الجيش الإسرائيلي منذ يوم السبت الماضي.



وأعلنت مصادر طبية استشهاد صحفيين اثنين خلال تغطيتهما في غارة إسرائيلية على مدينة غزة، فيما جرى انتشال جثث ثلاثة شهداء في قصف منزل في شمال القطاع.



وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف نحو مئتي هدف في قطاع غزة الليلة الماضية.



وأطلقت حركة "حماس" هجوما غير مسبوق ضد إسرائيل منذ صباح السبت تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة ذلك تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية.