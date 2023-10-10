حزب الله يستهدف آلية عسكرية ردا على قصف إسرائيلي لنقاط مراقبة تابعة له

أعلن "حزب الله" في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، عن استهدافه ملالة (آلية) إسرائيلية من نوع "زيلدا" غرب مستعمرة أفيفيم بصاروخين موجّهين، رداً على استهداف إسرائيل لعدد من نقاط المراقبة التابعة له.

وقال بيان "حزب الله" ردأ على الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت عدداً من نقاط المراقبة التابعة للمقاومة الإسلامية، قام مجاهدونا مساء هذا اليوم باستهداف ملالة إسرائيلية من نوع زيلدا عند موقع الصدح غرب بلدة صلحا (المستعمرة المسماة أفيفيم) بصاروخين موجّهين وتم إصابتها وتدميرها بالكامل.

كانت قيادة الجيش اللبناني قد أعلنت عن تعرض خراج منطقتَي القليلة والضهيرة ومناطق حدودية أخرى جنوباً لقصف إسرائيلي بعد إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان مساء اليوم الثلاثاء أنه "بتاريخ 10 / 10 / 2023، تعرض خراج منطقتَي القليلة والضهيرة ومناطق حدودية أخرى في قضاء صور لقصف مدفعي من قبل العدو الإسرائيلي، بعد إطلاق صواريخ من سهل القليلة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتم عصر اليوم الثلاثاء إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية عند الحدود الجنوبية مع إسرائيل، وردت المدفعية الإسرائيلية بقصف أطراف بلدتي مروحين والضهيرة جنوب لبنان .

وأعلنت قناة "المنار" المحلية التابعة لحزب الله إنه تم "إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه المستوطنات الصهيونية عند الحدود مع فلسطين المحتلة".

كما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، عصر اليوم الثلاثاء، أنه "تم إطلاق ثلاث دفعات من الصواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة من منطقة القطاع الغربي".

وبعد إطلاق الصواريخ قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي مروحين والضهيرة، جنوب لبنان.

ولم تعرف الجهة التي أطلقت الصواريخ.