إسرائيل تعلن اغتيال العقل المدبر لضربات كريات شمونة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الإسرائيلي، اغتيال قائد جبهة حولا بحزب الله اللبناني أحمد مصطفى الحاج علي، المسئول عن إطلاق المئات من الصواريخ على منطقة كريات شمونة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أردعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن الطائرات الحربية اغتالت «علي» الذي كان مسئولًا عن إطلاق القذائف الصاروخية نحو منطقة كريات شمونة.

وادعى أن القوات قضت في غارة أخرى على قائد منظومة القذائف المضادة للدروع لحزب الله في منطقة ميس الجبل محمد علي حمدان، زاعمًا أنه كان مسئولًا عن عمليات إطلاق قذائف مضادة للدروع نحو بلدات الشمال.

وأشار إلى أن طائرات حربية هاجمت مساء أمس وخلال ساعات الليلة الماضية، بتوجيه استخباري دقيق، مستودعات أسلحة في منطقة بيروت، ومستودعات أسلحة وبنى عسكرية أخرى في منطقة جنوب لبنان، بحسب مزاعمه.

وجدد الادعاءات بأن «حزب الله يضع أسلحته تحت المباني السكنية والمدارس والمساجد والجامعات في قلب بيروت، ويعرض السكان في المنطقة للخطر».