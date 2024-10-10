22 شهيدا بينهم أطفال ونساء في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بقطاع غزة

استُشهد 22 فلسطينيا على الأقل وأصيب عدد آخر بجروح، اليوم الخميس، في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بقطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «وفا»، نقلا عن مصادر طبية، بأن 22 شهيدا ارتقوا بينهم أطفال ونساء، وأصيب عدد آخر بجروح بينهم حالتهم خطيرة، نتيجة قصف الاحتلال مدرسة رفيدة التي تؤوي نازحين.

كما استُشهد مواطن وأصيب آخرون بجروح جرّاء قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة الصفطاوي شمال منطقة الجلاء شمال غرب مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,010 مواطنين، وإصابة 97,720 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.