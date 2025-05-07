الأمم المتحدة تدعو الهند وباكستان إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء الضربات الهندية على أهداف في باكستان، داعيا البلدين إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس.



وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يشعر بقلق بالغ إزاء الضربات الهندية على أهداف في باكستان ويدعو البلدين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".



وردا على أسئلة الصحفيين قال المتحدث إن "الأمين العام يدعو إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس العسكري من الهند وباكستان"، موضحا أن "العالم لا يستطيع تحمل مواجهة عسكرية بين البلدين".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، قد قال يوم أمس إن "التوترات بين الهند وباكستان وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات". مشددا على ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المواجهة العسكرية التي قد تخرج بسهولة عن نطاق السيطرة".

وشدد أمين عام الأمم المتحدة على أن "الحل العسكري ليس مخرجا"، مشيرا إلى أن "الأمم المتحدة تقف مستعدة لدعم أي مبادرة تعزز تخفيف التصعيد، والدبلوماسية، وتجديد الالتزام بالسلام".

واعتبرت وزارة الخارجية الباكستانية أن "الهند بهجومها المتهور على أراضي باكستان قربت دولتين نوويتين من صراع كبير"، مشيرة إلى أن "العمل العدواني الذي قامت به الهند أدى إلى مقتل مدنيين، منهم نساء وأطفال، وشكل تهديدا خطيرا على حركة المرور الجوي التجاري".

يذكر أن وزارة الدفاع الهندية قد أعلنت في وقت سابق أنها ردت على الهجوم الإرهابي في باهالغام بضرب "البنية التحتية الإرهابية" على الأراضي الباكستانية في عملية عسكرية تحمل اسم "السندور"، استهدفت من خلالها 9 مواقع، فيما أشارت إلى أنه لم يتم مهاجمة أي منشآت عسكرية باكستانية خلال العملية.