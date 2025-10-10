واصلت طائرات مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمناطق مختلفة من قطاع غزة في اليوم الأول لوقف إطلاق النار.

وحسب مصادر طبية، استشهد ٢٧ فلسطينيا، منذ فجر الخميس، في قطاع غزة بينهم ثمانية في قصف شهده اليوم الأول لوقف اطلاق النار فيما البقية انتشال من أماكن تراجعت عنها الدبابات او متأثرين بجراحهم، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وفي غزة والشمال، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب تسعة آخرين، في قصف في شارع الثلاثيني بمدينة غزة.

وأصدر جيش الاحتلال بيانا زعم فيه أن القصف جرى بطريق الخطأ.

وفي وسط القطاع، أضرمت قوات الاحتلال الإسرائيلي النيران في مبنى كلية الطب التابع للجامعة الإسلامية داخل محور نتساريم شمال وسط قطاع غزة.

كما شن طيران الاحتلال سلسلة غارات على مدينة خان يونس وسط تحليق للطيران الحربي في أجواء المدينة.

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد ١١ فلسطينيا، بينهم شهيد واحد انتشال، و٤٩ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦٧١٩٤ شهيدًا و ١٦٩٨٩٠ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣.

هذا وصادقت، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، على اتفاق وقف إطلاق النار، في قطاع غزة.

وقالت رئاسة حكومة الاحتلال، إن الحكومة صادقت رسميا على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضاف مكتب نتنياهو أن الحكومة وافقت على الخطوط العريضة لإطلاق سراح جميع الأسرى.