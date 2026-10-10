•مدير أمن أسيوط يطالب العائلات المتخاصمة بالصلح والتسامح ليسود الأمن والأمان

نجحت أجهزة الأمن بأسيوط وبالتنسيق مع لجان المصطلحات من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي الأزرق والبيجاوية بقرية عرب مطير بمركز البداري، وذلك على خلفية وفاة أحد الأشخاص وإصابة زوجته بسبب خلافات النسب منذ 10 سنوات.

‏ونجح ضباط مباحث البداري، برئاسة المقدم حسام نجيب ومعاونوه الرائد أحمد ناجي معاون أول المباحث والنقباء هشام العربي ورامي حبيب ومحمد عبدالمومن وعمر إيهاب وإبراهيم عفيفي وأيمن هشام وبالتنسيق مع لجان المصطلحات والنائب علي سيد معوض عضو مجلس النواب، في تقريب وجهات النظر وإنهاء الخصومة الثأرية بين عائلة الأزرق وعائلة البيجاوي بقرية عرب مطير التابعة لمركز البداري، وذلك بقيام 4 من عائلة البجاوية وهم محمد حسام وشقيقة مصطفى وأبناء عمومتهم شريف عبد المنعم وأحمد عبد المنعم بحمل 4 أكفان وتقديمهم إلى أولياء الدم من عائلة الأزرق، وذلك بالسرادق الذي أقيم بقرية عرب مطير.

وحضر الصلح اللواء حازم زين مدير أمن أسيوط واللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية والعميد شريف أبو النجا رئيس فرع الأمن العام والعميد علي الصغير رئيس مباحث المديرية واللواء محمد رجائي نائب مدير أمن أسيوط ‏والعميد أحمد مخلوف رئيس فرع الشرق والعقيد أحمد علي والعقيد مصطفي عبدالساتر وقيادات مديرية أمن أسيوط ورجال المصالحات، وأكثر من 3000 مواطن من الحاضرين، حيث بدأت مراسم الصالح بالقرآن الكريم ثم كلمة الدكتور محمد عبد المالك رئيس فرع جامعة الأزهر بأسيوط والذي أكد فيها على التسامح والعفو ونبذ الخلاف من اخلاق المسلمين.

وأكد اللواء حازم زين مدير أمن أسيوط، خلال كلمته في الصلح، أن وزارة الداخلية لن تتهاون في تطبيق القانون بحزم مع من يعكرنا ويعزنا الأمن بألم مشاجرات والقتل، مطالبا جميع العائلات متخاصمين في كل قري أسيوط بالصلح والتسامح حتى يسود الأمن والأمان وتتحقق التنمية التي تقوم الدولة بتنفيذها خاصة في محافظات الصعيد ومحافظة أسيوط.