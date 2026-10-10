ماريسكا: لاعبو مانشستر سيتي في حالة جيدة رغم أزمة اللوائح المالية

أكد إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عدم قلقه بشأن الحالة الذهنية للاعبيه، قبل مواجهة ليفربول على ملعب أنفيلد غدا الأحد، في ظل التوقعات بتعرض الفريق لاستقبال عدائي من الجماهير.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن مانشستر سيتي يحل ضيفا على ليفربول في أول مباراة له منذ الإعلان عن إدانة النادي بخرق اللوائح المالية للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد يواجه سيتي عقوبات قاسية، من بينها خصم نقاط من رصيده أو الهبوط من الدوري، إذا لم ينجح استئنافه ضد الحكم الصادر بحقه.

ورغم أن هذه التطورات قد تثير القلق داخل صفوف الفريق، شدد ماريسكا على أن اللاعبين لا يزالون يركزون بصورة كاملة على كرة القدم.

وقال المدرب الإيطالي :"بالنسبة لي وللاعبين، فإن الشيء الوحيد الذي يمكننا التحكم فيه هو ما يحدث داخل الملعب، أي الجانب الكروي. نحن نركز على ذلك، فهذا ما نستطيع التحكم فيه، ولا يمكننا التحكم في أي شيء آخر".

وأضاف :"بعد متابعة الأجواء خلال اليومين الماضيين، لست قلقا على الإطلاق. الأجواء بين اللاعبين جيدة".

وتابع :"نحن حاليا في صدارة الدوري، ولذلك فإن لدى اللاعبين كل الأسباب للشعور بالسعادة والحماس".

وأكد :"ستكون مباراة صعبة بكل تأكيد، واختبارا قويا، لكن علينا أن نكون مستعدين".

وكان جوسيب جوارديولا، المدرب السابق لمانشستر سيتي، أعرب أيضا عن دعمه للنادي الأسبوع الماضي، معلنا مساندته لما وصفه بأنه "ناديه"، ومؤكدا أن الجميع "سيتجاوز هذه الأزمة معا".

ومن المقرر أن يعود المدرب الإسباني إلى ملعب الاتحاد للمرة الأولى منذ رحيله عن منصبه في الصيف الماضي، عندما يحضر مباراة الفريق أمام باريس سان جيرمان الأسبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا.

وقال ماريسكا :"تحدثت مع جوارديولا للمرة الأخيرة عقب مباراة مانشستر يونايتد، وأعلم أنه سيأتي يوم الأربعاء".

وأضاف :"يسعدنا دائما وجوده. بعد عشرة أعوام قضاها هنا، يمكنه الحضور في أي وقت يريده، ليس لمشاهدة مباراة فحسب، بل لحضور تدريب أيضا، وفي أي وقت. سيكون الأمر رائعا بالنسبة له وللجماهير وللجميع".