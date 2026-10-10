ريجنت سيجنتشر تستثمر 17 مليار جنيه فى مشروع سكنى فندقى بأكتوبر غرب القاهرة

تعتزم شركة ريجينت سيجنتشر للتطوير العقارى استثمار ١٧ مليار جنيه فى مشروع «ذا فيو» سكنى فندقى بالسادس من أكتوبر.

ويمتد المشروع على مساحة 40 فدانًا، مع تخصيص 84% من المساحة للمسطحات الخضراء والعناصر المائية، مقابل 16% فقط للبصمة البنائية، كما يقع على ارتفاع يصل إلى 180 مترًا فوق سطح البحر. وتتجاوز الاستثمارات السكنية فى نحو 15 مليار جنيه، إلى جانب أكثر من 2 مليار جنيه استثمارات فى مكونات الضيافة، فيما تتجاوز الإيرادات السكنية المتوقعة للمشروع 25 مليار جنيه.

تمتلك Regent Signature ثلاث قطع أراضٍ فى غرب القاهرة، تعتزم تطويرها ضمن محفظة مشروعاتها المستقبلية، بحسب مهاب التابعى المؤسس والرئيس التنفيذى للشركة، مضيفًا أن مشروع «The Vie West Cairo» يمتلك قرارًا وزاريًا قائمًا، إلى جانب تراخيص البناء والموافقات اللازمة.

وأوضح التابعى، أن المشروع نجح فى تحقيق مبيعات تقترب من 400 مليون جنيه خلال مرحلة ما قبل الإطلاق الرسمى، مدعومًا بتنفيذ ما يقرب من 30% من أصول المشروع، وتشمل الأعمال الفندقية والبنية التحتية.

ويضم المشروع 1000 وحدة سكنية بمواصفات فندقية، مقسمة إلى 12 نموذجًا مختلفًا للوحدات تتناسب مع أغراض السكن والاستثمار، ويستهدف تنفيذه خلال ثلاث سنوات ونصف السنة.

وتعاقدت الشركة مع عدد من الاستشاريين المتخصصين، أبرزهم أوكوبلان كاستشارى رئيسى للمشروع، وإس إيه أركيتكتس آند بارتنرز للاستشارات المعمارية والتصميم الداخلى، ووايت ليبل كونسلتانسى للاستشارات الفندقية.