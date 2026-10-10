وكيل رياضة الإسكندرية يتفقد مركز شباب القباري تمهيدا للتسليم وبدء التشغيل

تفقد الدكتور وليد عبد العزيز رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، مركز شباب القباري، يرافقه الدكتور محمد عساف، مدير عام المنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، اليوم السبت؛ للوقوف على آخر المستجدات الإنشائية ومدى جاهزية المركز للتسليم الابتدائي؛ تمهيدًا لافتتاحه وبدء تشغيله خلال الفترة المقبلة.

وتضمنت الجولة تفقد مختلف منشآت المركز، الذي يضم ملعبًا رئيسيًا لكرة القدم، وصالات للمنازلات، وصالة متعددة الأغراض، وثلاثة حمامات سباحة، تشمل حمامًا للتدريب وآخرين للسباحة الترفيهية، بالإضافة إلى مبنى إداري مكون من ثلاثة طوابق، بما يوفر منظومة متكاملة لممارسة الأنشطة الرياضية والشبابية.

ويستهدف تطوير مركز شباب القباري تعزيز الخدمات المقدمة للنشء والشباب، وإتاحة مساحات مناسبة لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية، واكتشاف المواهب ورعايتها، بجانب توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية من خلال مراكز الشباب.

وتبرز أهمية المركز في ضوء الكثافة السكانية بمنطقة القباري والمناطق المحيطة بها بنطاق حي غرب الإسكندرية، إذ يمثل تشغيله إضافة للخدمات الرياضية والشبابية المقدمة للأهالي، ويوفر فرصًا أوسع للاستفادة من الأنشطة المتنوعة داخل منشأة مجهزة لخدمة مختلف الفئات العمرية.

ويأتي المركز ضمن جهود تطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية بالإسكندرية، وتعزيز دور مراكز الشباب باعتبارها مؤسسات خدمية وتنموية تسهم في بناء الإنسان، ودعم ممارسة الرياضة، وتحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.