3 غرف وصالة بإجمالى 90 مترا مربعا بسعر 197 ألف جنيه.. وكراسة الشروط متاحة فى مكاتب البريد حتى 13 ديسمبر



تفتح وزارة الإسكان، غدا، باب حجز وحدات الإعلان الثانى عشر للإسكان الاجتماعى فى 8 محافظات بالوجه البحرى والقناة، فيما لم تحدد الوزارة عدد الوحدات المقرر طرحها للحجز.



يشار إلى أن الوحدات المطروحة بمساحة 90 مترا مربعا «3 غرف وصالة»، فى 8 محافظات، هى: الشرقية، والإسكندرية، والدقهلية، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والبحيرة، والغربية، بسعر 197 ألف جنيه.



وأتاحت «الإسكان» كراسة الشروط والمواصفات فى مكاتب البريد المميكنة بالمدن والمحافظات المطروحة بها الوحدات، منذ 3 نوفمبر، ومن المقرر أن يستمر البيع حتى نهاية فترة الحجز المقررة لها يوم 13 ديسمبر المقبل، مقابل 100 جنيه.



وفتحت الوزارة باب حجز الوحدات عبر الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعى، استثنائيا، للمواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة منذ الأحد الماضى، 3 نوفمبر، على أن يبدأ التقديم للمواطنين كافة، بما فى ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة، بدءا من الغد.



وقالت الرئيسية التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، مى عبدالحميد، أن أسلوب سداد ثمن الوحدة من خلال دفع مقدم جدية الحجز، المقرر بـ 14 ألف جنيه «يرد فى حالة عدم التخصيص»، مع سداد مبلغ 150 جنيها مصاريف إدارية (لا ترد)، من خلال أى مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروحة بها الوحدات السكنية.



وأضافت أنه يتم استكمال باقى مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالى ثمن الوحدة (تحدد طبقا للدخل والسن) بعد الاستعلام وانطباق الشروط على المتقدم، وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقارى، ويتم سداد 5% من قيمة الوحدة كوديعة صيانة للمشروع (لا ترد نهائيا) نقدا عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح.



وتابعت، أنه يتم سداد باقى قيمة الوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عاما بنظام التمويل العقارى المدعوم بفائدة 7% سنويا ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل، ويقدم الصندوق دعما نقديا يصل إلى 40 ألف جنيه وفقا لدخل مقدم الطلب.