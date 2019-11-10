مسؤولون بارزون بألمانيا يشيدون باتفاق الائتلاف الحاكم بشأن المعاشات الأساسية

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أعرب أولاف شولتس نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن رضاه تجاه التسوية التي توصل إليها أطراف الائتلاف الحاكم في ألمانيا بشأن المعاشات الأساسية اليوم الأحد.

وقال شولتس المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم، والذي يشغل أيضا منصب وزير المالية الاتحادي اليوم: "إنه اتفاق جيد".

وأضاف بالنظر إلى المفاوضات التي استمرت طويلا بين أطراف الائتلاف الحاكم، أن العمل الطويل كان مجديا.

ومن جانبها أشادت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم أنيجرت كرامب-كارنباور بالاتفاق، ووصفته بأنه إسهام مهم في مواجهة الفقر بين كبار السن.

وقالت كرامب-كارنباور التي خلفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي وتشغل أيضا منصب وزيرة الدفاع الاتحادية إنه تم تجاوز عقدة سميكة بعد مفاوضات دامت طويلا، وتم التوصل إلى حل يمثل الحزب المسيحي الديمقراطي.

يشار إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا توصل لتسوية بشأن المعاشات الأساسية بعد خلاف استمر طويلا بين أطراف الائتلاف.