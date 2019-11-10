فرنسا تبدي استعدادها لمساعدة «إسكوم» للكهرباء الجنوب أفريقية المتعثرة

أبدت فرنسا اليوم الأحد، استعداداها لمساعدة شركة الكهرباء الحكومية الجنوب أفريقية "إسكوم"، التي تعاني من تراكم الديون عليها، بحسب ما ذكرته صحيفة "بيزنس تايمز"، ومقرها جوهانسبرج.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن جنوب أفريقيا تعتزم إعادة هيكلة شركة "إسكوم"، التي تتراكم عليها ديون بقيمة 450 مليار راند (20.3 مليار دولار) من خلال فصل أعمال توليد ونقل وتوزيع الكهرباء.

وينظر إلى الشركة على أنها تمثل أكبر تهديد للاقتصاد القومي لجنوب أفريقيا.

ونقلت صحيفة "بيزنس تايمز" عن السفير الفرنسي في جوهانسبرج، أورليان لوشيفاليه، القول "إن فرنسا تعمل على وضع عدة خطط لمساعدة "إسكوم"، مضيفا أن الوكالة الانمائية على استعداد لتقديم الدعم المالي للمساعدة في إعادة هيكلة الشركة.

وأضاف السفير أنه من المرجح أن يكون الدعم على شكل قرض متعدد الأطراف، من المحتمل أن تشارك فيه دول أخرى مثل ألمانيا وبنوك التنمية الجنوب أفريقية.