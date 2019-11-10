 عريقات يطالب بتدخل بريطانيا لإلزام اسرائيل بتنفيذ ترتيبات إجراء الانتخابات الفلسطينية بالقدس الشرقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عريقات يطالب بتدخل بريطانيا لإلزام اسرائيل بتنفيذ ترتيبات إجراء الانتخابات الفلسطينية بالقدس الشرقية

صائب عريقات
صائب عريقات
أ ش أ
نشر فى : الأحد 10 نوفمبر 2019 - 6:54 م | آخر تحديث : الأحد 10 نوفمبر 2019 - 6:54 م

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، القنصل البريطاني العام فيليب هول، أن تتدخل بلاده والمجتمع الدولي لإلزام الحكومة الاسرائيلية بتنفيذ ترتيبات اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى القدس الشرقية تصويتا وترشيحا وحملات انتخابية بمراقبة وإشراف دوليين .

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ عن عريقات قوله، خلال استقباله السفير البريطاني، أن الانتخابات العامة في فلسطين (القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة) هي استحقاق، والعودة الى إرادة الشعب وصناديق الاقتراع مصلحة وطنية عليا، وهي أقصر الطرق لإزالة أسباب الانقسام والوصول الى شراكة وطنية كاملة.

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