وجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء التهنئة لمواطني جنوب سيناء بذكرى المولد النبوي الشريف.

وطالب محافظ جنوب سيناء، مدير عام الثقافة بالمحافظة، بتنظيم احتفالية كبرى على مدار يومين تحييها فرقة النيل للإنشاد الديني، ومجموعة التنورة التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

من جانبه، قال أحمد فريج مدير عام الثقافة بجنوب سيناء أنه سيجرى إحياء ليلتين: الأولى، يوم الثلاثاء المقبل، بساحة العلم بمدينة طور سيناء، والثانية بالمسرح المكشوف أمام قصر ثقافة شرم الشيخ، الأربعاء المقبل، عقب صلاة العشاء؛ احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف.

وأكد على أن حضور الاحتفالية للمواطنين بمدينتي طور سيناء وشرم الشيخ وضيوف المحافظة بالمجان.