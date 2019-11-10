كشفت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأحد، أنها تستهدف تخصيص 0.5 % كحد أعلى من إجمالي أسهم الشركة لشريحة المكتتبين الأفراد، فيما يبلغ الحد الأدنى لاكتتاب الأفراد 10 أسهم ولا يوجد حد أقصى.

وقالت الشركة في بيانها الرسمي اليوم، "إن شريحة الأفراد تشمل الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بمن في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي - حيث يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أولادها القصّر لصالحها، شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر - وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة".

وأضافت "أنه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي لأسهم الطرح من قبل المساهم البائع وأرامكو السعودية والمستشارين الماليين/المنسقين الرئيسيين بنهاية فترة بناء سجل الأوامر".

وأوضحت "أن كل مكتتب مؤهل يحتفظ بأسهم الطرح بصورة مستمرة وغير منقطعة طول فترة استحقاق الأسهم المجانية سوف يحصل على سهم مجاني واحد إضافي مقابل كل 10 أسهم، يتم تخصيصها له من أسهم الطرح، على ألا يزيد عدد هذه الأسهم المجانية على 100 سهم مجاني كحد أقصى".

وأضافت أنه سوف يتم منح وتخصيص الأسهم المجانية من قبل المساهم البائع من خلال الأسهم التي يملكها في الشركة.

وبحسب الشركة، سوف ينقل مركز إيداع الأوراق المالية الأسهم المجانية إلى المحافظ الاستثمارية للمستثمرين الأفراد المستحقين في أقرب وقت ممكن، كما يحدده المساهم البائع بتقديره المطلق، خلال مدة أقصاها 75 يوما "تقويمي" من نهاية فترة استحقاق الأسهم المجانية.

وأعلنت شركة "أرامكو السعودية" مؤخرا عن طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام والإدراج في السوق السعودي، وتبدأ فترة الطرح وبناء سجل الأوامر اعتبارا من 17 الشهر الجاري وتنتهي يوم الرابع من ديسمبر المقبل.