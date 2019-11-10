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إدارة ترامب تقترح فرض رسوم على طالبي اللجوء

دونالد ترامب
دونالد ترامب
أ ش أ
نشر فى : الأحد 10 نوفمبر 2019 - 10:29 ص | آخر تحديث : الأحد 10 نوفمبر 2019 - 10:29 ص

ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترحت فرض مجموعة من الرسوم على المهاجرين الساعين للبقاء داخل الولايات المتحدة أو الحصول على الجنسية الأمريكية؛ ومن ضمنهم طالبو اللجوء الفارين من بلدانهم.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية - على موقعها الإلكتروني - أنه في حال تطبيق هذا الاقتراح، فهذا من شأنه زيادة رسوم طلب الجنسية الأمريكية بأكثر من 60%، كما ستشرع الحكومة الأمريكية في فرض رسوم على طالبي اللجوء بقيمة 50 دولارا أمريكيا على طلبات اللجوء، و490 دولارا على تصاريح العمل.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تجعل الولايات المتحدة واحدة من ضمن أربعة بلدان تفرض رسوما على طالبي اللجوء.


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