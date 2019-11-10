الرئيس الروماني يوهانيس المرشح الأبرز للفوز بولاية جديدة في الانتخابات

بدأ الناخبون الرومانيون، اليوم الأحد، في التوجه إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في البلاد، حيث أصبح من الواضح انه من المرجح فوز الرئيس الحالي كلاوس يوهانيس، بأكبر نسبة من الأصوات، ولكنها ربما لا تكفي للفوز من أول جولة.

وتوقعت استطلاعات الرأي الأخيرة فوز يوهانيس بما يصل إلى 47 %، مما يعني أنه من المحتمل أن يحصل على نسبة أقل من الأغلبية المطلقة، مما يمهد الطريق لجولة ثانية من التصويت يوم 24 نوفمبر الجاري.

ويواجه يوهانيس 13 منافسًا، 3 منهم لديهم فرص مماثلة لخوض جولة الإعادة.

وأبرز المنافسين رئيسة الوزراء السابقة وزعيمة الحزب الديمقراطي الاجتماعي فيوريكا دانسيلا، وزعيم اتحاد انقاذ رومانيا دان بارنا، والممثل ميرتشيا دياكونو المرشح المستقل.

يشار إلى أنه يحق لأكثر من 18.2 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم حتى الساعة الثامنة مساء (1800 بتوقيت جرينتش).