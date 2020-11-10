إنشاء بحيرة وحاجز توجيه لحماية وادي أسلا من أخطار السيول في الطور

أجرى المهندس عبد الرحمن فريد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمشروع حماية مدينة الطور من أخطار السيول الجاري تنفيذه ضمن المرحلة الثانية لحماية جنوب سيناء من أخطار السيول.

وتابع مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية خلال جولته، أعمال تنفيذ بحيرة وحاجز التوجيه بوادي أسلا، بحيرة وحاجز بدر بوادي يدر.

وقال مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية، إنه جاري العمل في مباني الدبش لحاجز التوجيه بالوادي، وتكوين ودمك الحاجز عند منسوب ٣١٣،٢٥ مع الوضع في الاعتبار أن منسوب قمة الحاجز يصل غلى ٣٢١ ، وجاري الحفر بالبحيرة.

وأوضح أن أعمال حماية مدينة الطور تتضمن أيضًا إقامة بحيرة وحاجز بوادي الأعوج، وإقامة حواجز وسدود بأودية (جبران، وميعر، وأملاحه، وبدر، وثومان)، ومن المقرر الانتهاء من أعمال الحماية بالمدينة في نهاية العام الجاري، بتكلفة تتخطى 277 مليون جنيه.