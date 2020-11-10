لبنان يقرر تطبيق الإغلاق العام لمدة أسبوعين بسبب تفشي كورونا

أعلن رئيس حكومة تسيير الأعمال اللبنانية، حسان دياب، عن تطبيق إغلاق عام لمدة أسبوعين في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا، بداية من يوم السبت 14 نوفمبر الجاري، وحتى يوم 30 من نفس الشهر، حسبما نقلت وسائل إعلام لبنانية.



وقال دياب، حسبما نقلت قناة "النهار" اللبنانية، إن لبنان "بلغ الخط الأحمر في عدد الإصابات، وبلغنا مرحلة الخطر الشديد في ظل عدم قدرة المستشفيات، على استقبال المصابين، ونخشى أن نصل إلى مرحلة يموت فيها الناس في الشارع".



ولفت إلى إمكانية تمديد فترة الإغلاق بعد نهاية نوفمبر إذا لم يلتزم المواطنون بالإجراءات.



وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، صرح في اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع اليوم، بأن تفشي وباء كورونا أصبح خطيرا جدا في لبنان، وأن هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات تساعد على احتوائه وتخفيف تداعياته؛ ولتمكين المؤسسات الصحية من القيام بدورها في معالجة المصابين.



وقال وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية، إنه "للتمكن من احتواء الوباء يترتب على المواطنين التجاوب مع الإجراءات التي سوف تتخذ والتزام سبل الوقاية، والتعاون مع الجهات المختصة".