رئيس البرلمان العربي يرحب ببدء جلسات الحوار الليبي في تونس

رحب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، بانطلاق جلسات الحوار السياسي الليبي والذي تستضيفه الجمهورية التونسية حاليا برعاية الأمم المتحدة لمناقشة آلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد وتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون محل إجماع وطني وتمثل جميع أطياف الشعب الليبي.

وطالب رئيس البرلمان العربي في بيانه اليوم، جميع الأطراف الليبية الانخراط بشكلٍ بناء في الحوار وتغليب المصلحة الوطنية العليا للشعب الليبي للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة تدعم سيادة الدولة الليبية على كامل أراضيها وتصون وحدتها الوطنية وتنهي جميع أشكال التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي الداخلي وتنقل ليبيا إلى مرحلة الاستقرار الدائم.

وأكد العسومي استعداد البرلمان العربي التام لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة المُمكنة للتوصل إلى حل وطني شامل ومتكامل للأزمة الليبية على صعيد مساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لخروج ليبيا من أزمتها الراهنة وتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي من العيش بأمان وسلام وتنمية واستقرار.