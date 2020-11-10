الصين: تسجيل 22 إصابة بفيروس كورونا بينها حالة واحدة منقولة محليا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 22 إصابة جديدة بينها واحدة منقولة محليا تم تسجيلها في شنجهاي، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86 ألفا و267 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4 آلاف و634 شخصا.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع 6 حالات في مقاطعة قوانغدونغ و4 في شنجهاي و3 في كل من فوجيان وسيتشوان وحالتين في بكين وحالة واحدة في كل من تيانجين وتشجيانغ وشانشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3 آلاف و624 حالة غادر منها 3 آلاف و258 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أن 20 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 81 ألفا و207 أشخاص، مشيرة إلى أن 17 ألفا و465 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية بعد مغادرة 422 شخصا الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت أنه تم أمس تسجيل 25 حالة جديدة بدون أعراض بينهم 24 وافدا من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 786 حالة منها 486 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 5 آلاف و380 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 107 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 578 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 5 آلاف و146 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و526 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.