مصرع وإصابة 15 شخصا في تصادم أوتوبيس بسيارتين بالمنيا

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم بينهم مجهول الهوية، فيما أصيب 12 آخرون بينهم شابة مجهولة الهوية، في حادث تصادم بين 3 سيارات ميكروباص وملاكي وأوتوبيس، على طريق "أسيوط– ديروط" الزراعي، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وكان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم ومتوفين ومصابين بالطريق الزراعي السريع عند قرية ديروط.

وعلى الفور انتقل إلى مكان البلاغ، رجال البحث الجنائي، وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين وقوع تصادم بين ملاكي وميكروباص أجرة وأوتوبيس، ونتج عن الحادث مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 شخصًا بإصابات متفرقة.

وتبين مصرع كل من صلاح عبد الله عبد الله 37 سنة، بهيج أبو زيد محمد أبو زيد 65 سنة، من بني حسين، ومجهول الاسم والهوية 65 سنة، تم نقلهم جميعًا لمشرحة مستشفى الإيمان.

وأصيب كلًا من جمال عبد الحافظ محمد 65 سنة، نجع سبع، ومجهولة الاسم والهوية 25 سنة، نجع سبع، وأماني عادل عبد الحي 19 سنة، بني حسين، وعمر فاروق عبد الرحيم 35 سنة، نجع سبع، وفاطمة أحمد محمد سيد 46 سنة، بني حسين، وبقطر عطية بقطر 67 سنة، بني حسين، وسريا محمد عبد الحافظ 58 سنة، بني حسين، ومحمد مصطفى عبد القادر 40 سنة، منقباد، وبيتر عطية بيتر 65 سنة، بني حسين، وحنان خميس عبد المجيد 32 سنة، نجع سبع، ومحمود عبد الحي حسين 30 سنة، بني حسين، وداليا أحمد حسن 20 سنة بني حسين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفيات منفلوط المركزي وأسيوط الجامعي، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.