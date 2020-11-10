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رئيس كوت ديفوار المنتخب يبدي استعداده لإجراء حوار مع المعارضة

رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا
رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا
أبيدجان - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 11:05 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 11:05 ص

أبدى رئيس كوت ديفوار المنتخب الحسن واتارا، استعداده لإجراء حوار بناء مع المعارضة الإيفوارية في إطار احترام النظام الدستوري.

ودعا رئيس كوت ديفوار المنتخب -في كلمة له، وفقا لراديو (أفريقيا 1) اليوم الثلاثاء- زعيم المعارضة الرئيس السابق هنري كونان بيديه (86 عاما) إلى لقاء ثنائي خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لإجراء حوار صريح وصادق بهدف استعادة الثقة، حيث رفضت المعارضة الاعتراف بفوز واتارا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وأنشأت مجلسا وطنيا انتقاليا.

وطلب الرئيس واتارا من المعارضة وضع حد نهائي للمجلس الوطني الإنتقالي، مؤكدا أنه رئيس لجميع الإيفواريين.. داعيا إلى التهدئة والعمل على تعزيز السلام في البلاد.

وكانت المعارضة الإيفوارية قد دعت لتظاهرات أمس الإثنين أسفرت عن مقتل 9 أشخاص على الأقل في أعمال عنف.

يذكر أن المجلس الدستوري الإيفواري صدق أمس الإثنين على فوز الرئيس واتارا بنتيجة 94.27% في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 31 أكتوبر الماضي في كوت ديفوار.


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