فرنسا تسجل 551 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلن مدير عام الصحة الفرنسية جيروم سالومون، تسجيل 551 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 40 ألفا و987 وفاة.

وقال سالومون -في مؤتمر صحفي وفقا لقناة (بي إف إم) الاخبارية اليوم الثلاثاء- إن المستشفيات استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية أكثر من 31 ألف مصاب بكورونا بينهم 4 آلاف و690 حالة خطيرة.

وأشار إلى إصابة مليون و807 آلاف و476 شخصا منذ بداية الوباء، لافتا إلى أن فرنسا تحتل المركز الرابع على مستوى العالم من حيث عدد الحالات.

وأضاف المسؤول الفرنسي أن الموجة الثانية للجائحة ما زالت تتقدم، مشددا على أهمية التدابير الاحترازية المتخذة.

واختمم قائلا "إن 83 حالة مصابة بالفيروس خرجت من المستشفى في فرنسا بسبب زيادة الاكتظاظ على المستشفيات وأنه من المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 200 خلال الأيام المقبلة".