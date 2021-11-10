وزير الخارجية الأردني يبحث مع نظيره الإماراتي التعاون والتنسيق في مختلف المجالات

بحث نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان سبل تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما يعكس علاقاتهما الأخوية الاستراتيجية التاريخية.

وأكّد الصفدي والشيخ عبدالله الحرص المشترك على إيجاد آفاق أوسع للتعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والثقافية والدفاعية وغيرها، واتخاذ الخطوات العملية اللازمة لتحقيق ذلك، حسبما جاء في بيان لوزارة الخارجية الأردنية.

واستعرض الوزيران مخرجات اللقاء الذي جمع الملك عبدالله الثاني والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية خلال شهر مايو الماضي في عمّان، تعزيزا لأواصر العلاقات الأخوية.

كما أكّد الوزيران استمرار التنسيق إزاء القضايا الإقليمية وجهود تجاوز التحديات المشتركة، وحل الأزمات في المنطقة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين وخدمة القضايا والمصالح العربية.

وأكّد الصفدي اعتزاز المملكة بالعلاقات المتميزة مع الإمارات، وثمّن المواقف الثابتة للإمارات في وقوفها إلى جانب المملكة وتقديم دعمها المستمر لجهود المملكة لتجاوز التحديات الاقتصادية ورعايتها المواطنين الأردنيين المقيمين فيها.

وهنّأ الصفدي الشيخ عبدالله بنجاح معرض "اكسبو دبي 2020" الذي يُعد نجاحا عربيا تفتخر به المملكة، ويتزامن انعقاده مع احتفالات الإمارات بذكرى اليوبيل الذهبي لتأسيسها والمنجزات التاريخية التي حققتها الشقيقة الإمارات خلال الخمسين عاماً الماضية.

ومن ناحيته، أكّد الشيخ عبدالله الاعتزاز بما يربط البلدين وقيادتيهما من علاقات أخوة راسخة، وشدّد على أنّ الإمارات تثمن الدور الرئيس للمملكة في تعزيز العمل العربي المشترك وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكّد الوزيران على استمرار التواصل والتنسيق إزاء مختلف القضايا.