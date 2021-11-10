الإمارات والأردن تبحثان سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، سبل تطوير وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين الإمارات والأردن في كافة المجالات في ظل ما يجمع البلدين من علاقات استراتيجية وتاريخية راسخة.

وأكد الجانبان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، حرصهما المشترك على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات ومنها الاستثمارية والاقتصادية والسياحية والثقافية والدفاعية، كما استعرضا مخرجات اللقاء الذي جمع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في عمان مايو الماضي وذلك في إطار الحرص على تعزيز أواصر العلاقات في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين.

وناقش الطرفان عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية استمرار التعاون والتنسيق بشأنها ومواصلة جهود البلدين من أجل تجاوز التحديات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وخدمة القضايا العربية.