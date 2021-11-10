صحة النواب: لا توجد جائحة قادمة لكن مصر فى حاجة ملحة لقانون الأوبئة

أكد الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مصر كانت في حاجة ملحة لقانون جديد لمواجهة الجوائح والأوبئة خاصة مع إلغاء قانون الطوارئ.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، مساء الثلاثاء: "الدولة قبل ذلك في مواجهة الأوبئة كانت تتصرف تحت بند قانون الطوارئ لكن بعد إلغاء الطوارئ أصبحنا في حاجة لتقنين أى إجراءات تحد من حركة أو أنشطة المواطنين".

وطمأن المواطنين قائلًا: "لا توجد جائحة قادمة ولكن تشريع القانون بسبب وضع مظلة قانونية حال التعرض لجائحة أو كارثة وبائية فى المستقبل".

وأضاف أن جائحة كورونا كانت حدثًا كبيرًا للغاية، وأن كل دول العالم اتخذت إجراءاتها الاحترازية لتقييد حركة المواطنين في ظل مواجهة الوباء، مشيرا إلى أن مصر بدأت الاجراءات مبكرا فيظل الطوارئ.

وتابع: "مصر تحتاج الآن تشريع وقانون لا يتعارض مع الدستور ويعطى الدولة صلاحيات استثنائية لمواجهة الأوبئة، وهذه الإجراءات لن تستخدم".

ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة أشرف حاتم، خلال اجتماعها المشترك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على مشروع قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، المقدم من الحكومة، وذلك بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وممثل وزارة الصحة.

وتوافقت اللجنة مع الحكومة، على أن تكون المادة الرابعة التى تتضمن الإجراءات والتدابير لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، هى المادة الأولى في بداية مشروع القانون، لتنص المادة الأولى على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرارا بإعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها؛ حفاظا على صحة وحياة المواطنين.