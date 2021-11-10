بعثة المنتخب تطير إلى أنجولا

غادرت بعثة منتخب مصر الأول، ظهر اليوم الأربعاء، على متن طائرة خاصة إلى لواندا، استعدادًا لمواجهة أنجولا، يوم الجمعة القادمة، ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مشوار التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

ويترأس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، بعثة المنتخب الوطني في أنجولا.

ومن المقرر أن تقام مباراة المنتخب أمام أنجولا، في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة المقبلة.

وخاض لاعبو المنتخب صباح اليوم الأربعاء تدريب رئيسي، بأحد الملاعب الفرعية بمقر إقامة الفريق ببرج العرب، شارك فيه جميع اللاعبين، ولا يتبقى للفريق سوى تدريب الغد المقرر اقامته غدًا على ملعب المباراة بستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية.

وتضم قائمة المنتخب 25 لاعبًا بدلا من 26 بعد استبعاد عمر مرموش للإصابة، .. والتي جاءت بتواجد محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - محمود جاد - اكرم توفيق - أحمد فتحي - احمد حجازي - احمد ياسين - ايمن اشرف - محمود علاء - احمد فتوح - محمد حمدي - محمود حمدي الونش - محمد النني - حمدي فتحي - عمرو السولية - إمام عاشور - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - محمد شريف - أحمد ياسر ريان - مصطفى محمد - مروان حمدي - محمد صلاح - محمد مجدي أفشة.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يتصدر منافسات المجموعة السادسة من مشوار المرحلة قبل الأخيرة من طريق التأهل لنهائيات كأس العالم 2022، ويحتل الفراعنة الصدارة برصيد 10 نقاط، وليبيا ثانيًا بـ6 نقاط، وأنجولا ثالثًا بـ4 نقاط، والجابون رابعًا بـ3 نقاط