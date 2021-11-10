إزالة 75% من عقارات المرحلة الثانية لتوسعة الدائري

نائبة محافظ القاهرة: إزالة 9 عقارات بمنطقة الجبخانة لتوسعة الدائري

قال مصدر بمحافظة القاهرة، إنه تم الانتهاء من إزالة 75% من عقارات المرحلة الثانية لتوسعة الطريق الدائري بحي البساتين، لافتا إلى إزالة 90 عقارًا من إجمالي 130 عقارا كمرحلة ثانية، وذلك لتنفيذ الطريق الرابط والداعم ضمن مخطط توسعة الطريق الدائرى فى نطاق الحى.

وأضاف المصدر لـ"الشروق"، أنه يتم تعويض أصحاب تلك العقارات على غرار التعويضات المالية للمرحلة الأولى التى تم الانتهاء من إزالتها وجارٍ تنفيذ مخطط توسعة الدائرى، مشيرًا إلى تعويض أصحاب المرحلة الثانية على غرار المرحلة الأولى، على أنه سيكون قيمة التعويضات بالمنطقة للسكنى تقدر بـ 40 ألف جنيه للغرفة، والصالة 40 ألف جنيه، والمطبخ والحمام 40 ألف جنيه، بينما تبلغ التعويضات المالية للورش والمخازن والمحلات 3 آلاف جنيه للمتر الواحد.

من جهتها، أعلنت نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جيهان محمد عبد المنعم، استئناف إزالة العقارات المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري بمنطقة الجبخانة، موضحة أن الإزالات أسفرت عن إزالة 9 عقارات وتسكين 69 أسرة.

ولفتت النائبة، اليوم الأربعاء، خلال تفقدها أعمال الإزالة بالمنطقة، إلى تواجدها ميدانيًا بمواقع تنفيذ المشروعات الهامة والهادفة والتي من شأنها الارتقاء وتوفير كل سبل الدعم والراحة للمواطن، ذاكرة أنه جاري تنفيذ أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة.

وتابعت: "تكثيف الجهود بالعمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز، لتسهيل تنقل المواطنين"، مؤكدة أن الجميع يجب أن يتسابق لخدمة المواطنين.

وشددت على استمرار التنسيق مع المرور لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال والاهتمام بأعمال الإنارة، بحيث تتزامن كافة أعمال التطوير لتصبح ذات شكل حضاري متميز".