مصادر: مستشارة ألمانيا تدعو إلى تحرك سريع لمواجهة الموجة الرابعة من كورونا

دعت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل إلى تحرك سريع في مواجهة الأعداد المتزايدة على نحو حاد من الإصابات بعدوى فيروس كورونا.

جاء ذلك وفقا لتصريحات أدلت بها مصادر شاركت في جلسة للكتلة البرلمانية لتحالف ميركل المسيحي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء.

ونقلت المصادر عن ميركل قولها إن الفيروس لا يسأل عن المواقف السياسية أو الحكومات الانتقالية، "ويجب أن نتحرك".

وطالبت المستشارة مجددا بعقد مؤتمر للحكومة الاتحادية والولايات لبحث مكافحة الوباء وأعربت عن تفاؤلها حيال عقد هذا المؤتمر.

كما نقلت المصادر عن ميركل قولها: "كلما كان هذا أسرع، كان أفضل"، مشيرة إلى أن تنسيق الموعد يجري حاليا.

وطالبت ميركل بأن يكون هناك تضامن بين الولايات عندما يتعلق الأمر بنقل مرضى كورونا بأقسام الرعاية المركزة من ولاية إلى أخرى.

وانتقدت ميركل عدم سير التطعيمات التنشيطية بشكل كاف وقالت إن عدد الأشخاص الذين أخذوا هذه الجرعات وصل إلى ثلاثة ملايين شخص، وهو عدد كان يجب أن يتراوح بين 24 و25 مليون شخص طبقا للتوصية العمرية " ويجب علينا أن نكون أسرع".

ورأت ميركل أنه يجب الحديث عن كيفية زيادة وتيرة هذه التطعيمات، وحذرت من تردي الوضع في حال زيادة أعباء النظام الصحي خلال الموجة الرابعة للوباء.